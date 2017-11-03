Хокинг объяснил, за что роботы могут уничтожить человечество

Источник: AP 2017

Боюсь, искусственный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека. Стивен Хокинг Ученый

По мнению Хокинга, машины в погоне за эффективностью могут захотеть избавиться от людей. Но даже если этого не произойдет, считает он, люди рискуют погубить себя сами. «Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, и мы рискуем уничтожить самих себя», — предупредил ученый.

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Поэтому сейчас главная задача состоит в вовлечении большего числа людей в науку, чтобы человечество могло достичь других планет и колонизировать их, заключил Хокинг.