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07:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Место в очереди за iPhone X оценили дороже гаджета

На сайтах бесплатных объявлений появилась услуга продажи мест в очереди на iPhone X, продажи которого начинаются с 8 утра 3 ноября. За «удачное» место трамидаторы просят до 125 тысяч рублей, при том, что цены на сам гаджет стартуют от 79900 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Расценки на услуги профессиональных стояльщиков в очереди разнятся, стартуя от пяти тысяч рублей. Ажиотаж вызван небольшой партией поступающих в продажу смартфонов.

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Российские покупатели начали выстраиваться в очередь за новинкой от Apple за день до начала продаж. Так, возле магазина на Тверской улице она уже насчитывает более 500 человек. Для обогрева людей, стоящих в очереди, Мосгортранс выделил автобус. Возле торговой точки также установлены тепловые пушки и кофемашины.

Ранее 3 ноября специалисты компании Group-IB обнаружили более 500 мошеннических сайтов, торгующих iPhone X. Эксперты предупреждают, что мошенники действуют по различным схемам и жертва может не только лишиться денег, но и заразиться различными вирусами.

Продажи iPhone X в России начнутся одновременно с другими странами «первой волны».

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