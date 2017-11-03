Место в очереди за iPhone X оценили дороже гаджета

Российские покупатели начали выстраиваться в очередь за новинкой от Apple за день до начала продаж. Так, возле магазина на Тверской улице она уже насчитывает более 500 человек. Для обогрева людей, стоящих в очереди, Мосгортранс выделил автобус. Возле торговой точки также установлены тепловые пушки и кофемашины.