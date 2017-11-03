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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неприятный запах окутал Ленинский район Новосибирска

Горожане регулярно жалуются зловонье в городе, запахи связывают с работой некоторых предприятий, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Неприятный запах окутал Ленинский район Новосибирска утром 3 ноября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Запах был резкий и сильный. Горожане предполагают, что он может распространяться в городе из-за работы мясокомбината.

Новосибирцы часто жалуются на загрязнения и тошнотворные запахи. В середине сентября жители Ключ-Камышенского плато пожаловались на вредные выбросы, говорили, что нечем дышать. По их словам, воздух отравляют сразу несколько предприятий. Весной на неприятные запахи пожаловались жители поселка Верх-Тула. Тогда в строящемся микрорайоне многоквартирные дома не подключили к канализации. .

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