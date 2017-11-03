Неприятный запах окутал Ленинский район Новосибирска

Запах был резкий и сильный. Горожане предполагают, что он может распространяться в городе из-за работы мясокомбината.

Новосибирцы часто жалуются на загрязнения и тошнотворные запахи. В середине сентября жители Ключ-Камышенского плато пожаловались на вредные выбросы, говорили, что нечем дышать. По их словам, воздух отравляют сразу несколько предприятий. Весной на неприятные запахи пожаловались жители поселка Верх-Тула. Тогда в строящемся микрорайоне многоквартирные дома не подключили к канализации. .