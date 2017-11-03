Куда сходить в День народного единства в Челябинске — афиша
Челябинцы смогут увидеть историческую реконструкцию и шоу богатырей.
Челябинцы смогут увидеть историческую реконструкцию и шоу богатырей.
В День народного единства, 4 ноября, в Челябинске запланированы праздничные мероприятия, сообщают в
В 13:00 на площади Революции состоится шоу богатырей, где соберутся южноуральские стронгмены, которые будут жонглировать колесами, бревнами, и тянуть грузовики.
В 14:00 на Кировке у фонтана рядом с Театром оперы и балета развернется историческая реконструкция «День народного единства». Челябинцы увидят сражения с участием исторических персонажей: князя Пожарского, мещанина Минина, Лжедмитрия I и других. Зрители смогут поучаствовать в исторических викторинах и
В 17:00 начнется
Областной Дом дружбы народов наградит лауреатов премии «Национальное признание» и поздравит всех челябинцев с праздником. В традиционном
Отметим, что второй год подряд в Челябинске в этот день пройдет общегородской крестный ход. Божественная литургия в