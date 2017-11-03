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07:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Куда сходить в День народного единства в Челябинске — афиша

Челябинцы смогут увидеть историческую реконструкцию и шоу богатырей.

Источник: Аргументы и факты

В День народного единства, 4 ноября, в Челябинске запланированы праздничные мероприятия, сообщают в пресс-службе администрации города.

В 13:00 на площади Революции состоится шоу богатырей, где соберутся южноуральские стронгмены, которые будут жонглировать колесами, бревнами, и тянуть грузовики.

В 14:00 на Кировке у фонтана рядом с Театром оперы и балета развернется историческая реконструкция «День народного единства». Челябинцы увидят сражения с участием исторических персонажей: князя Пожарского, мещанина Минина, Лжедмитрия I и других. Зрители смогут поучаствовать в исторических викторинах и мастер-классах по кожевенному делу.

В 17:00 начнется гала-концерт фестиваля любительских цирковых коллективов со всей России «Сальто в будущее». Среди жонглеров, акробатов, фокусников, дрессировщиков есть обладатели книги рекордов Гиннесса и призеры специального приза престижного всемирного фестиваля в Монте-Карло.

Областной Дом дружбы народов наградит лауреатов премии «Национальное признание» и поздравит всех челябинцев с праздником. В традиционном гала-концерте фестиваля «Соцветие дружное Урала» примут участие юные артисты и мастера со всего региона. Публика увидит узбекский, уйгурский, корейский танцы, услышит грузинские, литовские песни. В холле концертного зала Прокофьева посетители увидят обереги, народные куклы, кашпо, вышивку, роспись по камню, стеклу, дереву, работы из войлока, выполненные руками юных умельцев.

Отметим, что второй год подряд в Челябинске в этот день пройдет общегородской крестный ход. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе начнется в 9:30. Затем, в 11:00, из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

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