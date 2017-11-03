В центре Ростова появится бюст разведчика Зорге
В центре Ростова, возле школы № 80 на улице Пушкинской, будет установлен бюст советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом сообщает городская администрация.
В центре Ростова, возле школы № 80 на улице Пушкинской, будет установлен бюст советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом сообщает городская администрация.
Место установки было выбрано неслучайно: учебное заведение с 1965 года носит имя Героя СССР. Открытие постамента, выполненного по проекту «Аллея Российской Славы» скульптором Александром Аполлоновым и переданного в дар Ростову, намечено на начало декабря.
Рихард Зорге — выдающийся советский разведчик,