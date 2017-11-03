В центре Ростова появится бюст разведчика Зорге

Место установки было выбрано неслучайно: учебное заведение с 1965 года носит имя Героя СССР. Открытие постамента, выполненного по проекту «Аллея Российской Славы» скульптором Александром Аполлоновым и переданного в дар Ростову, намечено на начало декабря.

Рихард Зорге — выдающийся советский разведчик, журналист-международник, был казнен в Японии. Он первым и с точностью до дня и часа предупредил о нападении Гитлера на СССР.