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10:57 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова появится бюст разведчика Зорге

В центре Ростова, возле школы № 80 на улице Пушкинской, будет установлен бюст советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом сообщает городская администрация.

Место установки было выбрано неслучайно: учебное заведение с 1965 года носит имя Героя СССР. Открытие постамента, выполненного по проекту «Аллея Российской Славы» скульптором Александром Аполлоновым и переданного в дар Ростову, намечено на начало декабря.

Рихард Зорге — выдающийся советский разведчик, журналист-международник, был казнен в Японии. Он первым и с точностью до дня и часа предупредил о нападении Гитлера на СССР.

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