В Москве устроят фотоохоту на ежей, хорьков, куропаток и дятлов
Пилотный проект по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе видов животных стартует в парке «Кузьминки-Люблино». В 2018 году акцию проведут и на других природных территориях.
Пилотный проект по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе видов животных стартует в парке «Кузьминки-Люблино». В 2018 году акцию проведут и на других природных территориях.
Принять участие в фотоохоте на редких для мегаполиса животных и птиц приглашают гостей
Эта экологическая акция — пилотный проект ГПБУ «Мосприрода». Если она пройдет успешно, в 2018 году фотоохоту устроят на других природных территориях города.
Фотографии, сделанные горожанами, помогут нам установить, какие животные и птицы водятся сегодня на территории парка «Кузьминки-Люблино».
«По итогам акции всех редких жителей природной зоны возьмут под наблюдение
Самые активные фотоохотники получат призы от учреждения — книги о природе или сувениры. Подробную информацию об экологической акции можно получить по телефону:
Плакаты с призывом «Внимание! Розыск!» появятся в ближайшее время на входе в парк «Кузьминки-Люблино». Для привлечения внимания посетителей они будут стилизованы под постеры «WANTED!» из
В начале ноября в столице впервые появились экограффити. Рисунками на экологическую тему украсили жилые дома на Новослободской улице и в Казарменном переулке, а также трансформаторную будку на Болотной набережной. Уличные картины посвящены Году экологии в России.