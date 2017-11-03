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10:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве устроят фотоохоту на ежей, хорьков, куропаток и дятлов

Пилотный проект по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе видов животных стартует в парке «Кузьминки-Люблино». В 2018 году акцию проведут и на других природных территориях.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Принять участие в фотоохоте на редких для мегаполиса животных и птиц приглашают гостей природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» с 4 ноября по 1 декабря включительно. Обнаружить и запечатлеть нужно будет обитателей парка, занесенных в Красную книгу Москвы. Среди них — еж обыкновенный, хорек черный, куропатка серая, ястреб-тетеревятник, зеленый дятел и камышница (болотная курица). Снимок можно сделать на фотокамеру или мобильный телефон и отправить на электронный адрес: schuchkinadg@eco.mos.ru. В письме необходимо указать точные координаты места съемки.

Эта экологическая акция — пилотный проект ГПБУ «Мосприрода». Если она пройдет успешно, в 2018 году фотоохоту устроят на других природных территориях города.

Фотографии, сделанные горожанами, помогут нам установить, какие животные и птицы водятся сегодня на территории парка «Кузьминки-Люблино».
Пресс-служба Мосприроды

«По итогам акции всех редких жителей природной зоны возьмут под наблюдение специалисты-биологи. В местах их обитания установят кормушки и высадят специальные защитные кустарники», — рассказали в Мосприроде.

Самые активные фотоохотники получат призы от учреждения — книги о природе или сувениры. Подробную информацию об экологической акции можно получить по телефону: 8 (495) 377−35−93.

hedgehog in the forest

Плакаты с призывом «Внимание! Розыск!» появятся в ближайшее время на входе в парк «Кузьминки-Люблино». Для привлечения внимания посетителей они будут стилизованы под постеры «WANTED!» из фильмов-вестернов. На каждом плакате изобразят разыскиваемое животное, его описание, а также укажут телефон для связи и адрес, где можно забрать вознаграждение.

В начале ноября в столице впервые появились экограффити. Рисунками на экологическую тему украсили жилые дома на Новослободской улице и в Казарменном переулке, а также трансформаторную будку на Болотной набережной. Уличные картины посвящены Году экологии в России.

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