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07:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Продажу алкоголя запретят в районе сквера Кирова в Иркутске 4 ноября

Запрет введен в связи с празднованием Дня народного единства.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель мэра Иркутска — председатель комитета по соцполитике и культуре Татьяна Эдельман подписала распоряжение о запрете продажи алкоголя в районе сквера Кирова 4 ноября с 12.00 до 14.00. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня народного единства. Мера не распространяется на заведения общепита. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, праздничные мероприятия в честь Дня народного единства начнутся в сквере Кирова 4 ноября в 11.30. В программе концерт, городской конкурс «Лучший национально-культурный центр. Для гостей праздника организуют хоровод дружбы, акцию «Ковер дружбы и единения». Гостям праздника предложат попробовать блюда национальных кухонь. В сквере развернется выставка народного промысла и изделий мастеров фестиваля «Иркутский Арбат».

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