Продажу алкоголя запретят в районе сквера Кирова в Иркутске 4 ноября

Заместитель мэра Иркутска — председатель комитета по соцполитике и культуре Татьяна Эдельман подписала распоряжение о запрете продажи алкоголя в районе сквера Кирова 4 ноября с 12.00 до 14.00. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня народного единства. Мера не распространяется на заведения общепита. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.