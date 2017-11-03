Директор ЦПКиО устроит чат с недовольными его работой

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы по нынешнему состоянию парка, сообщает в пятницу, 3 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

«В последнее время парк Маяковского всё чаще и чаще становится объектом общественного обсуждения. И чтобы развеять накопившуюся негативную атмосферу вокруг парка, Шадрин Р. А., директор парка Маяковского, пообщается с подписчиками в прямом эфире Instagram», — сообщает на официальном сайте городского парка.