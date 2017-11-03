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07:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Директор ЦПКиО устроит чат с недовольными его работой

Роман Шадрин ответит на все вопросы в Инстаграме.

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы по нынешнему состоянию парка, сообщает в пятницу, 3 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

«В последнее время парк Маяковского всё чаще и чаще становится объектом общественного обсуждения. И чтобы развеять накопившуюся негативную атмосферу вокруг парка, Шадрин Р. А., директор парка Маяковского, пообщается с подписчиками в прямом эфире Instagram», — сообщает на официальном сайте городского парка.

Прямой эфир с Романом Шадриным состоится сегодня в 14.00 на официальной странице ЦПКиО в Инстаграме. Напомним, что в последнее время к работе директора появилось много претензий со стороны городской общественности: установки памятника Василию Маргелову, запрет на использование квадрокоптеров, запрет на фото и видеосъемку, а также появления на территории парка надгробных плит.

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