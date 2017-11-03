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07:38 (мск), источник: ИА REGNUM

«Запах химии прилагается»: красноярцы жалуются, что им нечем дышать

В Красноярске действует режим «чёрного неба».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 88% 765 мм рт. ст. 3 м/с

«Нечем дышать», «дымка в темноте», «чувствуется гарь»… Такие жалобы появились поздно вечером 2 ноября на страницах красноярских пабликов в соцсетях.

Как известно, в Красноярске сейчас действует так называемый режим «чёрного неба». Объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. По прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся до вечера 3 ноября. А объявили режим «чёрного неба» 1 ноября в 19:00 по местному времени.

Некоторые пользователи соцсетей пишут о том, что начали плохо себя чувствовать.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года в Красноярске прошел митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч красноярцев. По иронии судьбы, за чистое небо красноярцы митинговали под «чёрным небом». В тот день в краевом центре действовали НМУ.

Экологическую ситуацию в Красноярском крае благополучной назвать нельзя. В 2016 году Красноярск провёл под «чёрным небом» 58 дней. В этом году — более 30 дней.

По данным Красноярскстата, в прошлом году в атмосферный воздух края выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. Впрочем, это на 4,5% меньше, чем в 2015 году.

Власти региона утверждают, что принимают все возможные меры для улучшения экологической ситуации. Но, по мнению ряда экологов, пока ощутимых улучшений не видно.

Вот и сегодня, 3 ноября, в минэкологии ИА REGNUM сообщили, что в Красноярске усилен надзор в связи с тем, что объявлен режим НМУ.

По данным минэкологии, по стационарным автоматическим постам зафиксировано «небольшое превышение» по диоксиду азота.

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