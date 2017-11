Плюсовые температуры ждут жителей Хабаровского края на праздники

На все три дня выходных погода в крае ожидается без осадков. В субботу, 4 ноября, на основной части региона ожидается ночью −7…−12° C, днем −2…−0…+3 ° C. На севере в светлое время суток возможно похолодание до −3…−8° C. Ветер со скоростью 7−12 м/c придет с запада. В Хабаровске ночью столбик термометра упадет до −8…−10° C, днем воздух прогреется до 0…-2° C. Скорость и направление ветра такое же, как и на остальной территории.