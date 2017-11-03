Плюсовые температуры ждут жителей Хабаровского края на праздники
Однако потепление начнется только с воскресенья, суббота все же будет прохладной.
Однако потепление начнется только с воскресенья, суббота все же будет прохладной.
Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.
Потепление к понедельнику придет в Хабаровский край. Осадков не ожидается все три дня выходных, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.
На все три дня выходных погода в крае ожидается без осадков. В субботу, 4 ноября, на основной части региона ожидается ночью −7…−12° C, днем −2…−0…+3 ° C. На севере в светлое время суток возможно похолодание до −3…−8° C. Ветер со скоростью 7−12 м/c придет с запада. В Хабаровске ночью столбик термометра упадет до −8…−10° C, днем воздух прогреется до 0…-2° C. Скорость и направление ветра такое же, как и на остальной территории.
5−6 ноября в регионе потеплеет. Ночью стоит ожидать не более −5…−10° C, а вот днем потеплеет до +3…+8° C. Ветер сохранится, 7−12 м/c, западный. В краевой столице ночью 5 ноября прогнозируется около −5…−7° C, днем — +3…+5° C.
— Теплее всего в Хабаровске будет 6 ноября. Ночью будет не холоднее −2…+4° C, а дневная температуры поднимется — +6…+7° C, — сообщила Галина Брынцева.