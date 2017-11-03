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07:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

К столице Сибири приближается циклон из средней Азии со снегом и ветрами

Погода ухудшиться в ближайшее время.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 88% 765 мм рт. ст. 3 м/с

На Новосибирскую область надвигается опасный циклон, который образовался над районами среднего течения Сырдарьи в средней Азии. Он вышел к утру в район Караганды Республики Казахстан, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС. -Циклон идет с большими перепадами атмосферного давления.

Поэтому в регионе сегодня будут обильные осадки в виде дождя. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Такая погода сохраниться на протяжении ближайших суток, но затем осадки перейдут в снег. Возможна гололедица. Температура ночью понизится до — 3… +2. Завтра, 4 ноября температура воздуха будет в районе 0 — 5 градусов по Цельсию со знаком плюс.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, осадки уже будут преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью достигнет 3−8 градусов мороза, а днем около нуля.

Сегодня и завтра экстремально теплая погода. Метеостанции по СФО регистрировали аномальное повышение температуры — 20,7градусов тепла. Такая температура — рекорд для этого дня с далекого 1988 года.

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