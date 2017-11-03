Омский Драмтеатр будет показывать спектакли по выходным
Таким образом театр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом.
Таким образом театр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом.
В декабре Омский академический театр драмы будет работать по выходным. Омичи смогут посетить спектакли в традиционный театральный выходной — понедельник.
Пока акция запущена в тестовом режиме. В
Елена Вишнякова, заместитель директора по организации зрителя:
— Спектаклями по понедельникам Драмтеатр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом и создать праздничное настроение.
Отметим, что постановки будут показаны на основной сцене. Премьеру «Три товарища» покажут 11 декабря, 18 декабря — «Амадей», а 25 числа зрители смогут посетить спектакль «Лжец».