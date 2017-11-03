Омский Драмтеатр будет показывать спектакли по выходным

В декабре Омский академический театр драмы будет работать по выходным. Омичи смогут посетить спектакли в традиционный театральный выходной — понедельник.

Пока акция запущена в тестовом режиме. В пресс-службе театра пояснили, что она приурочена к Новому году.

Елена Вишнякова, заместитель директора по организации зрителя:

— Спектаклями по понедельникам Драмтеатр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом и создать праздничное настроение.