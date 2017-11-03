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07:55 (мск), источник: Om1.ru

Омский Драмтеатр будет показывать спектакли по выходным

Таким образом театр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом.

В декабре Омский академический театр драмы будет работать по выходным. Омичи смогут посетить спектакли в традиционный театральный выходной — понедельник.

Пока акция запущена в тестовом режиме. В пресс-службе театра пояснили, что она приурочена к Новому году.

Елена Вишнякова, заместитель директора по организации зрителя:

 — Спектаклями по понедельникам Драмтеатр хочет поздравить горожан с наступающим Новым годом и создать праздничное настроение.

Отметим, что постановки будут показаны на основной сцене. Премьеру «Три товарища» покажут 11 декабря, 18 декабря — «Амадей», а 25 числа зрители смогут посетить спектакль «Лжец».

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