В Омской области права выдали пациентам психбольницы
Граждане стояли на учете у психиатра, при этом у них были водительские удостоверения, что противоречит закону.
Граждане стояли на учете у психиатра, при этом у них были водительские удостоверения, что противоречит закону.
Прокуратура Нововаршавского района во время проверки обнаружила, что двое местных имеют водительские удостоверения и при этом состоят на учете у
Согласно Перечню медицинских противопоказаний управление транспортным средством невозможно при психических расстройствах, поскольку создает реальную угрозу ДТП и причинения вреда жизни и здоровью людей.
В результате проверки прокуратура обратилась в суд и потребовала лишить прав двух местных жителей по состоянию их здоровья. В итоге суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение судебного решения Госавтоинспекция поставила на контроль.