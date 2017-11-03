В Омской области права выдали пациентам психбольницы

Прокуратура Нововаршавского района во время проверки обнаружила, что двое местных имеют водительские удостоверения и при этом состоят на учете у врача-психиатра.

Согласно Перечню медицинских противопоказаний управление транспортным средством невозможно при психических расстройствах, поскольку создает реальную угрозу ДТП и причинения вреда жизни и здоровью людей.