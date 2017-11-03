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07:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области права выдали пациентам психбольницы

Граждане стояли на учете у психиатра, при этом у них были водительские удостоверения, что противоречит закону.

Прокуратура Нововаршавского района во время проверки обнаружила, что двое местных имеют водительские удостоверения и при этом состоят на учете у врача-психиатра.

Согласно Перечню медицинских противопоказаний управление транспортным средством невозможно при психических расстройствах, поскольку создает реальную угрозу ДТП и причинения вреда жизни и здоровью людей.

В результате проверки прокуратура обратилась в суд и потребовала лишить прав двух местных жителей по состоянию их здоровья. В итоге суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение судебного решения Госавтоинспекция поставила на контроль.

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