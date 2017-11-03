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07:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал ограничение скорости на уфимских мостах

В Уфе на всех мостах начало действовать ограничение максимальной скорости в 40 км/ч. Ограничение установлено до конца зимы, сообщили в мэрии города.

Ситуацию начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал на своей странице в Instagram.

— Ограничение скорости на опасных участках проезжей части является необходимой профилактической мерой реагирования на ухудшение погодных условий, в том числе, на выпадение осадков в виде дождя или снега.

Напомним, скоростное ограничение на мостах Уфы вступило в силу 22 октября. У въездов на все мосты Уфы установили знаки ограничения максимальной скорости до 40 км/ч и знаки «Скользкая дорога». Ограничение скорости на мостах будет действовать всю зиму.

«Городские службы и Госавтоинспекция обращают внимание водителей на необходимость соблюдения требований дорожных знаков. Ограничение будет действовать весь зимний период», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Уфы.

Ранее уфимцы неоднократно выступали против ограничения максимальной скорости на проспекте Салавата Юлаева. На одной из главных транспортных магистралей города несколько раз появлялись знаки с ограничением до 60 и даже 40 км/ч. В январе 2016 года автолюбители начали собирать подписи за отмену ограничений на проспекте.

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