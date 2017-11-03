Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал ограничение скорости на уфимских мостах

Ситуацию начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал на своей странице в Instagram.



— Ограничение скорости на опасных участках проезжей части является необходимой профилактической мерой реагирования на ухудшение погодных условий, в том числе, на выпадение осадков в виде дождя или снега.



Напомним, скоростное ограничение на мостах Уфы вступило в силу 22 октября. У въездов на все мосты Уфы установили знаки ограничения максимальной скорости до 40 км/ч и знаки «Скользкая дорога». Ограничение скорости на мостах будет действовать всю зиму.