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08:02 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми презентовали новый школьный спортзал

Депутаты Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района.

Источник: Вести - Пермь

Манеж «Спартак» планируется приобрести в собственность Перми. Подготовка проекта и строительство Парка Победы по соседству с будущим зоопарком потребует порядка 5 миллионов.

Депутаты Пермской Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района. Совещание прошло в школе № 102. Началось оно с презентации нового спортзала школы, который был построен при поддержке промышленников. И один из вопросов, который обсудили участники — бюджет города Перми, проект которого находится сейчас на рассмотрении в думе.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: «Наша задача, что бы все те социальные расходные обязательства, которые актуальны для города, были спланированы и профинансированы. Бюджет остаётся у нас социально направленным, сбалансированным и бездефицитным».

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