В Перми презентовали новый школьный спортзал

Источник: Вести - Пермь

Манеж «Спартак» планируется приобрести в собственность Перми. Подготовка проекта и строительство Парка Победы по соседству с будущим зоопарком потребует порядка 5 миллионов.

Депутаты Пермской Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района. Совещание прошло в школе № 102. Началось оно с презентации нового спортзала школы, который был построен при поддержке промышленников. И один из вопросов, который обсудили участники — бюджет города Перми, проект которого находится сейчас на рассмотрении в думе.