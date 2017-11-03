В Перми презентовали новый школьный спортзал
Депутаты Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района.
Депутаты Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района.
Манеж «Спартак» планируется приобрести в собственность Перми. Подготовка проекта и строительство Парка Победы по соседству с будущим зоопарком потребует порядка 5 миллионов.
Депутаты Пермской Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района. Совещание прошло в школе № 102. Началось оно с презентации нового спортзала школы, который был построен при поддержке промышленников. И один из вопросов, который обсудили участники — бюджет города Перми, проект которого находится сейчас на рассмотрении в думе.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: «Наша задача, что бы все те социальные расходные обязательства, которые актуальны для города, были спланированы и профинансированы. Бюджет остаётся у нас социально направленным, сбалансированным и бездефицитным».