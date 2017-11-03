В области температура воздуха в начале ноября ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
В пятницу, 3 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит −1… −6 °C, днем −1… +4 °C. Ветер
В субботу, 4 ноября, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы составит −0… −5 °C, днем +2… +7 °C. Ветер южный 5−10 м/с.
В воскресенье, 5 ноября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью столбик термометра опустится от +2 до -3 °C, днем поднимется от +2 до +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.