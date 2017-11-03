В области температура воздуха в начале ноября ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 3 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит −1… −6 °C, днем −1… +4 °C. Ветер юго-западный 5−10 м/с. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 4 ноября, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы составит −0… −5 °C, днем +2… +7 °C. Ветер южный 5−10 м/с.