Погода идет на поправку: 3 ноября уже почти без дождя и до +10°С

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Существенных осадков в Беларуси в пятницу 3 ноября не ожидается, кратковременные дожди пройдут только в отдельных районах страны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики проинформировали, что к «большим» выходным погодные условия в стране немного улучшатся — дожди прекратятся и немного потеплеет.

«В пятницу будет преобладать облачная погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами туман», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем в пятницу составит от +4 до +10°С.