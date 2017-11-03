Погода идет на поправку: 3 ноября уже почти без дождя и до +10°С
К «большим» выходным погодные условия в стране немного улучшатся — дожди прекратятся и немного потеплеет.
К «большим» выходным погодные условия в стране немного улучшатся — дожди прекратятся и немного потеплеет.
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Существенных осадков в Беларуси в пятницу 3 ноября не ожидается, кратковременные дожди пройдут только в отдельных районах страны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики проинформировали, что к «большим» выходным погодные условия в стране немного улучшатся — дожди прекратятся и немного потеплеет.
«В пятницу будет преобладать облачная погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами туман», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем в пятницу составит от +4 до +10°С.
В Минске, по информации Гидромета, будет без дождя, а воздух в середине дня прогреется до +7..+9°С.