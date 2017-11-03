Без электроэнергии сегодня останутся более 70 улиц Симферополя
Более 70 улиц Симферополя сегодня будут отключены от системы электроснабжения в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты ГУП РК «Крымэнерго».
Более 70 улиц Симферополя сегодня будут отключены от системы электроснабжения в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты ГУП РК «Крымэнерго».
Период «без света» — с 8:30 до 15:00 — придётся пережить домам, расположенным по следующим адресам:
ТП-922 Л -10.
Ул.
ТП-1136.
Ул. Инам.
ТП-764 Л-4.
Ул.
Ул.
Ул Кемаль Якуб 2−22; 1−19.
Ул. Сахорова 2−14; 1−13.
Л-5.
Ул. Инам 16−28; 13−33.
Ул. Грибная 22−34; 23−33.
Ул. Абдуль Тейфук 2−16; 1−11.
Ул.
Ул. Звездная 2−12; 1−15.
Ул. Миндальная 2−18; 1−17.
Ул. Пихотная 2−18/32; 1−17.
Ул. Айдын 15.
Л-6.
Ул. Инам 36−38.
Ул. пер. Элем 8−16.
Ул. Акимова Джеппара 4−22; 3−21.
Ул.
Л-7.
Ул. Акимова Джеппара 26−58; 25−53.
Ул. Кемаль Якуб 36−50; 31−45.
Л-8.
Ул Кемаль Якуб 26−34; 23−29.
Ул. Абдуль Тейфук 22−38; 25−37.
Ул. Айдын 33−39.
Ул. Сахорова 18−38; 15−33.
Ул. пер. Элем 4−6; 3−7.
Ул. Пихтовая 32.
Ул. Джеппар Акима 36.
ТП-970.
Ул. В. Ибрагимова 19.
ТП-880 Л-1.
Ул. Янтарная 4.
Ул. Кипарисная 5.
Тп-763 Л-5.
Ул. Акъташ 5.
Ул. Девлет Гирея 2−28; 30; 1−31.
Ул. Фенерли 2−48; 1−45.
Ул. Вели Ибрагимова 1−47.
Ул.
Л-6.
Ул. Озенбаш 28−50.
Л-7.
Ул. Озенбаш 52−72; 25−65.
Ул. Айдын 53.
Л-8.
Ул.
Ул. Озенбаш 2−24; 1−21.
Ул.
ТП-795 л- 1.
Ул. Акимова Джеппара 60−106; 55−81; 91.
Ул. Кемаль Якуп 80; 52−76. 43−73.
Ул. Сахорова 40−64; 35−57.
Ул. Тузлюк 3−9.
Ул. Чименлик 40−50.
Ул. Умют 40−52.
Ул.
Л-2.
Ул. п.
Л-3.
Горсвет.
Л-4.
Ул. Девлет Гирея 102−128; 81−137.
Ул. Озенбаш 74−128; 67−119.
Ул. Умют 54−62.
Л-5.
Ул. Вели Ибрагимова 49−79.
Ул. Фенерли 50−78; 47−73.
Ул. Акъташ 23; 47.
Л-6.
Ул. Девлет Гирея 3076; 3379.
Л-7.
Ул. Девлет Гирея 78−100.
Ул. Фенерли 80−126; 75−127.
Л-8.
Ул. Вели Ибрагимова 81−101.