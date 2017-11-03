Без электроэнергии сегодня останутся более 70 улиц Симферополя

Без электроэнергии сегодня останутся более 70 улиц Симферополя

Более 70 улиц Симферополя сегодня будут отключены от системы электроснабжения в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты ГУП РК «Крымэнерго».