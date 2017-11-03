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09:21 (мск), источник: КрымPress

Без электроэнергии сегодня останутся более 70 улиц Симферополя

Более 70 улиц Симферополя сегодня будут отключены от системы электроснабжения в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты ГУП РК «Крымэнерго».

Период «без света» — с 8:30 до 15:00 — придётся пережить домам, расположенным по следующим адресам:

ТП-922 Л -10.

Ул. Амет-Хан Султан 98.

ТП-1136.

Ул. Инам.

ТП-764 Л-4.

Ул. Амет-Хан Султан 1−21.

Ул. Акъ-къая 39−51.

Ул Кемаль Якуб 2−22; 1−19.

Ул. Сахорова 2−14; 1−13.

Л-5.

Ул. Инам 16−28; 13−33.

Ул. Грибная 22−34; 23−33.

Ул. Абдуль Тейфук 2−16; 1−11.

Ул. Акъ-кая 15−33.

Ул. Звездная 2−12; 1−15.

Ул. Миндальная 2−18; 1−17.

Ул. Пихотная 2−18/32; 1−17.

Ул. Айдын 15.

Л-6.

Ул. Инам 36−38.

Ул. пер. Элем 8−16.

Ул. Акимова Джеппара 4−22; 3−21.

Ул. Амет-Хан Султан 25−61.

Л-7.

Ул. Акимова Джеппара 26−58; 25−53.

Ул. Кемаль Якуб 36−50; 31−45.

Л-8.

Ул Кемаль Якуб 26−34; 23−29.

Ул. Абдуль Тейфук 22−38; 25−37.

Ул. Айдын 33−39.

Ул. Сахорова 18−38; 15−33.

Ул. пер. Элем 4−6; 3−7.

Ул. Пихтовая 32.

Ул. Джеппар Акима 36.

ТП-970.

Ул. В. Ибрагимова 19.

ТП-880 Л-1.

Ул. Янтарная 4.

Ул. Кипарисная 5.

Тп-763 Л-5.

Ул. Акъташ 5.

Ул. Девлет Гирея 2−28; 30; 1−31.

Ул. Фенерли 2−48; 1−45.

Ул. Вели Ибрагимова 1−47.

Ул. Акъ-Кая 69−73.

Л-6.

Ул. Озенбаш 28−50.

Л-7.

Ул. Озенбаш 52−72; 25−65.

Ул. Айдын 53.

Л-8.

Ул. Амет-Хан Султан 2−62.

Ул. Озенбаш 2−24; 1−21.

Ул. Акъ-къая 57.

ТП-795 л- 1.

Ул. Акимова Джеппара 60−106; 55−81; 91.

Ул. Кемаль Якуп 80; 52−76. 43−73.

Ул. Сахорова 40−64; 35−57.

Ул. Тузлюк 3−9.

Ул. Чименлик 40−50.

Ул. Умют 40−52.

Ул. Амет-хан Султан 64−114; 63−107.

Л-2.

Ул. п. Ак-мечеть.

Л-3.

Горсвет.

Л-4.

Ул. Девлет Гирея 102−128; 81−137.

Ул. Озенбаш 74−128; 67−119.

Ул. Умют 54−62.

Л-5.

Ул. Вели Ибрагимова 49−79.

Ул. Фенерли 50−78; 47−73.

Ул. Акъташ 23; 47.

Л-6.

Ул. Девлет Гирея 3076; 3379.

Л-7.

Ул. Девлет Гирея 78−100.

Ул. Фенерли 80−126; 75−127.

Л-8.

Ул. Вели Ибрагимова 81−101.

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