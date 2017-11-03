Метеорологи прогнозируют небольшие осадки на праздничных выходных в Калининградской области
В предстоящие праздничные выходные в Калининградской области будет пасмурно. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В предстоящие праздничные выходные в Калининградской области будет пасмурно. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В День народного единства, 4 ноября, ожидается переменная облачность. По данным метеорологов, осадков в эту праздничную субботу не предвидится. Днём воздух прогреется до +8°С, а ночью похолодает до +5°С.
Воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, может омрачить небольшой дождь. Его вероятность составляет 65−78%. На небе будет облачно, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +10°С.