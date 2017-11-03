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09:32 (мск), источник: Калининград.Ru

Метеорологи прогнозируют небольшие осадки на праздничных выходных в Калининградской области

В предстоящие праздничные выходные в Калининградской области будет пасмурно. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

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Источник: Калининград.Ru

В День народного единства, 4 ноября, ожидается переменная облачность. По данным метеорологов, осадков в эту праздничную субботу не предвидится. Днём воздух прогреется до +8°С, а ночью похолодает до +5°С.

Воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, может омрачить небольшой дождь. Его вероятность составляет 65−78%. На небе будет облачно, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +10°С.

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