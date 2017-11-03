Канадец нашел на своем поле чужой дом

Дом Патрик Мейз нашел утром 23 октября, а спустя неделю рассказал о находке в Facebook, поинтересовавшись у своих друзей, не случалось ли с их полями чего-либо подобного.

Он опубликовал фото и обратился к неизвестному хозяину дома с просьбой отозваться.

В комментариях к посту Патрик пояснил, что поле он сдает в аренду местному фермеру и опасается, что с домом может что-то произойти. Все-таки это чья-то собственность, хоть и оставленная в странном месте.