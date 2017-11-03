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08:50 (мск), источник: Моя Планета

Канадец нашел на своем поле чужой дом

Житель канадского городка Пайлот-Бьютт вышел утром на свое поле и повстречался там с необычным «урожаем». Готовый дом стоял на передвижной платформе, украшая горизонт.

Дом Патрик Мейз нашел утром 23 октября, а спустя неделю рассказал о находке в Facebook, поинтересовавшись у своих друзей, не случалось ли с их полями чего-либо подобного.

Он опубликовал фото и обратился к неизвестному хозяину дома с просьбой отозваться.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту Патрик пояснил, что поле он сдает в аренду местному фермеру и опасается, что с домом может что-то произойти. Все-таки это чья-то собственность, хоть и оставленная в странном месте.

Владелицей дома оказалась жительница города Чаплин, что неподалеку от Пайлот-Бьютт. Бренда Робертсон рассказала, что приобрела готовый дом, но при доставке возникли проблемы. У компании из Виннипега не оказалось разрешения от энергетической компании на установку. Дом забрали обратно и пообещали получить разрешение, но бросили на полпути — на поле Мейза. Служба доставки пообещала убрать здание.

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