Канадец нашел на своем поле чужой дом
Житель канадского городка
Житель канадского городка
Дом Патрик Мейз нашел утром 23 октября, а спустя неделю рассказал о находке в Facebook, поинтересовавшись у своих друзей, не случалось ли с их полями
Он опубликовал фото и обратился к неизвестному хозяину дома с просьбой отозваться.
В комментариях к посту Патрик пояснил, что поле он сдает в аренду местному фермеру и опасается, что с домом может
Владелицей дома оказалась жительница города Чаплин, что неподалеку от