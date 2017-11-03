Каждый третий освобожденный из свердловских колоний выходит по УДО

«В 2016 году из учреждений ГУФСИН освобождено 11425 человек (за аналогичный период прошлого года -12239, -6,7%), в том числе: по отбытии срока наказания — 7026 человек, условно-досрочно — 3498 человек, в связи с предоставлением отсрочки отбывания наказания — 2, по иным основаниям — 899», — уточнили в ведомстве.