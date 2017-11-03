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09:36 (мск), источник: ЕАН

Каждый третий освобожденный из свердловских колоний выходит по УДО

Треть осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений на Среднем Урале, выходит на волю досрочно, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«В 2016 году из учреждений ГУФСИН освобождено 11425 человек (за аналогичный период прошлого года -12239, -6,7%), в том числе: по отбытии срока наказания — 7026 человек, условно-досрочно — 3498 человек, в связи с предоставлением отсрочки отбывания наказания — 2, по иным основаниям — 899», — уточнили в ведомстве.

Там отмечают, что в учреждения функционируют специальные «Школы подготовки к освобождению».

Созданы условия для получения осужденными образования, работают 11 школ, 17 филиалов. Также осужденные имеют возможность получать высшее и среднее профессиональное образование. Высшее получают 37 осужденных, среднее — 94 человека. Профессии обучаются 2656 осужденных.

При лимите 33579 человек на 1 ноября 2017 года в учреждениях ГУФСИН содержалось 27966 человек, наполнение учреждений составило 83,3%.

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