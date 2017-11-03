Каждый третий освобожденный из свердловских колоний выходит по УДО
Треть осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений на Среднем Урале, выходит на волю досрочно, сообщили в
Треть осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений на Среднем Урале, выходит на волю досрочно, сообщили в
«В 2016 году из учреждений ГУФСИН освобождено 11425 человек (за аналогичный период прошлого года -12239, -6,7%), в том числе: по отбытии срока наказания — 7026 человек,
Там отмечают, что в учреждения функционируют специальные «Школы подготовки к освобождению».
Созданы условия для получения осужденными образования, работают 11 школ, 17 филиалов. Также осужденные имеют возможность получать высшее и среднее профессиональное образование. Высшее получают 37 осужденных, среднее — 94 человека. Профессии обучаются 2656 осужденных.
При лимите 33579 человек на 1 ноября 2017 года в учреждениях ГУФСИН содержалось 27966 человек, наполнение учреждений составило 83,3%.