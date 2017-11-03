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09:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Десятки сортов свежего мёда ждут челябинцев

Сладкое лакомство — для южноуральцев. В Челябинске продолжает работать ярмарка меда.

На прилавках — десятки сортов. Это — результат труда сотен пчелосемей. Потомственные пасечники уверяют: мед — отличный способ поддержать свой иммунитет в осенний период. Он поможет улучшить кровообращение и успокоить нервную систему. Кроме того, медовые процедуры — маски и обертывания — сделают кожу нежной и уберут отеки. За полезным угощением покупатели съезжаются со всей области.

«Постоянно здесь берут мед бабушке. У нее сахарный диабет, постоянно берет здесь мед “Белая акация”, и как подарок дали мед “Лесной”. Очень приятно», — рассказывает покупатель Евгений Нефедьев.

Пасечники добавляют: «чтобы пчел водить, надо их сердцем любить». А под жарким солнцем Кубани — и урожай богаче, и сортов больше.

«Сортовые меда. Поля сажают донника, акации — прямо целые леса. Приглашают на эти поля нашу пасеку, чтобы мы опыляли там все и собирали урожай», — рассказывает пасечник Роман Чернов.

Сладкая выставка будет работать во дворце культуры железнодорожников по 5 ноября.

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