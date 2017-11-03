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09:16 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье пройдет Ночь искусств

Готовится более 300 событий, все они будут посвящены Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в России и Дню народного единства.

4 ноября по всему Пермскому краю пройдет «Ночь искусств» — ежегодная акция завершит годовой цикл «Ночей». Уже были «Ночь музеев», «Ночь библиотек», «Театральную ночь» и даже «Ночь в архиве». В День народного единства все эти учреждения вновь будут работать до позднего вечера. Готовится более 300 событий, все они будут посвящены Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в России и Дню народного единства. Например, в художественной галерее «Ночь искусств» начнется с открытия выставки, посвященной Строгановым, в Доме Мешкова зазвучит «Музыка эпохи революции».

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: «Количество посетителей на разные площадки возрастает, в прошлом году было 8 тысяч, в этом году ожидается от 18 до 20 тысяч посетителей. Есть что выбрать, есть куда пойти, есть что смотреть, и самое главное — есть о чем спорить».

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