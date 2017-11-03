МЧС советует омичам быть аккуратнее на дорогах

Источник: РИА "Новости"

Омичам советуют быть аккуратнее на дорогах. Такой совет жителям региона даёт пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Синоптики предупреждают, что мокрый снег продолжит идти в Омской области до конца дня, что приведёт к образованию снежных заносов.

Снегопад также может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, а также обрыв линий электропередач.

Особенно осторожно в такой снегопад следует себя вести водителям: из-за мокрого снега сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь.