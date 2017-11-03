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09:15 (мск), источник: АиФ Омск

МЧС советует омичам быть аккуратнее на дорогах

Мокрый снег, выпавший в регионе, несёт угрозу не только водителям, но и пешеходам.

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Источник: РИА "Новости"

Омичам советуют быть аккуратнее на дорогах. Такой совет жителям региона даёт пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Синоптики предупреждают, что мокрый снег продолжит идти в Омской области до конца дня, что приведёт к образованию снежных заносов.

Снегопад также может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, а также обрыв линий электропередач.

Особенно осторожно в такой снегопад следует себя вести водителям: из-за мокрого снега сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь.

Пешеходам также следует быть аккуратными: не стоять возле линий электропередач, слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев.

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