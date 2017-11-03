МЧС советует омичам быть аккуратнее на дорогах
Мокрый снег, выпавший в регионе, несёт угрозу не только водителям, но и пешеходам.
Мокрый снег, выпавший в регионе, несёт угрозу не только водителям, но и пешеходам.
Омичам советуют быть аккуратнее на дорогах. Такой совет жителям региона даёт
Синоптики предупреждают, что мокрый снег продолжит идти в Омской области до конца дня, что приведёт к образованию снежных заносов.
Снегопад также может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, а также обрыв линий электропередач.
Особенно осторожно в такой снегопад следует себя вести водителям:
Пешеходам также следует быть аккуратными: не стоять возле линий электропередач, слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев.