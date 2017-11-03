30 млн рублей выделили на реконструкцию ТЮЗа в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

30 млн рублей выделили на разработку проекта реставрации и реконструкции театра юного зрителя им. Вампилова в Иркутске. Деньги поступили из областной казны. Разработка проекта здания завершается, рассказал губернатору региона Сергею Левченко министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и руководитель службы по охране объектов культурного значения Приангарья Евгений Корниенко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Здание театра юного зрителя является объектом культурного наследия регионального значения. Работы по его сохранению и реставрации включены в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016−2020 годы.

«В здании театра планируется провести как реставрационные работы, так и реконструкцию части здания, которая не относится к памятнику. Для этого будет снесена существующая постройка. На ее месте возведут пятиэтажное здание, в котором будут находиться основная и малая сцены театра, репетиционный зал, мастерские. Сейчас специалисты ведут инженерные и технологические изыскания, выполняют расчеты для получения разрешительной документации и согласований с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, разрабатывают технологии проведения работ в условиях стесненной строительной площадки — во дворе театра. Особое внимание уделяют вопросу влияния строительства на соседние здания и акустическим расчетам», — отметили в пресс-службе.

Специализированные разделы проекта связаны со сценическим оборудованием, акустикой, звуком, освещением сцены и зала.