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09:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

30 млн рублей выделили на реконструкцию ТЮЗа в Иркутске

Деньги направлены из областного бюджета.

Источник: IrkutskMedia.ru

30 млн рублей выделили на разработку проекта реставрации и реконструкции театра юного зрителя им. Вампилова в Иркутске. Деньги поступили из областной казны. Разработка проекта здания завершается, рассказал губернатору региона Сергею Левченко министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и руководитель службы по охране объектов культурного значения Приангарья Евгений Корниенко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Здание театра юного зрителя является объектом культурного наследия регионального значения. Работы по его сохранению и реставрации включены в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016−2020 годы.

«В здании театра планируется провести как реставрационные работы, так и реконструкцию части здания, которая не относится к памятнику. Для этого будет снесена существующая постройка. На ее месте возведут пятиэтажное здание, в котором будут находиться основная и малая сцены театра, репетиционный зал, мастерские. Сейчас специалисты ведут инженерные и технологические изыскания, выполняют расчеты для получения разрешительной документации и согласований с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, разрабатывают технологии проведения работ в условиях стесненной строительной площадки — во дворе театра. Особое внимание уделяют вопросу влияния строительства на соседние здания и акустическим расчетам», — отметили в пресс-службе.

Специализированные разделы проекта связаны со сценическим оборудованием, акустикой, звуком, освещением сцены и зала.

Справка: Здание Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова является памятником истории и культуры «Здание гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиницы «Модерн» и «Россия» 1870-х годов — начала 20 века. С 1937 года в нем располагался театр юного зрителя. Из-за общего ветхого состояния и аварийности несущих конструкций в 2006 году коллектив театра был вынужден полностью прекратить эксплуатацию здания. Научно-проектная документация для реставрации, реконструкции и расширения помещений театра была разработана «Иркутским Промстройпроектом» за счет средств областного бюджета, получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Проект реставрации, реконструкции и расширения не был реализован из-за отсутствия финансирования. Сейчас проведение работ будут осуществлять за счет средств областного бюджета. Параллельно будет прорабатываться вопрос о финансировании из федерального бюджета. Основание для этого — поручение президента Владимира Путина о реконструкции здания Иркутского ТЮЗа, которое было дано в 2012 году.

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