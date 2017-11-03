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09:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

С понедельника изменится порядок пересечения белорусско-украинской границы в пункте пропуска «Невель»

С 6 ноября изменится порядок пересечения белорусско-украинской границы в пункте пропуска Невель. Для тех, кто направляется из одной страны в другую пешком, оборудован специальный коридор. Движение по нему будет регулировать светофор.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Причины нововведения объяснил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим:

— В первую очередь это сделано для удобства и безопасности людей. Случается, что одновременно в пункте пропуска собирается очень много желающих пересечь границу. Получается стихийная очередь. К тому же через Невель часто следуют автомобили, поэтому такое скопление людей может быть небезопасным.

Уже с понедельника вход на территорию пункта пропуска по проезжей части будет запрещен. За нарушение порядка пересечения границы можно получить предупреждение либо штраф — до 50 базовых.

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