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09:22 (мск), источник: ЕАН

Пермский театр оперы и балета отметит день рождения дракой

Пермский оперный театр устроит в честь 147-летия мастер-классы по сценическому бою.

Программа мероприятия называется «Оперный экстрим». Посетители смогут побывать на открытой репетиции хора musicAeterna, пройти экспресс-тест по оценке вокальных данных, сходить на открытый урок по вокалу, поучаствовать в изготовлении головных уборов, написать «Музыкальный диктант» и многое другое.

Кроме того, Театр оперы и балета проведет мастер-классы по классическому танцу и преподаст желающим урок сценического боя. Участники смогут воспроизвести известную сцену поединка Ромео и Тибальда из балета «Ромео и Джульетта».

Также зрителей приглашают посетить мастер-класс по дирижированию от главного дирижера театра. В завершение программы состоится концерт-сюрприз от Большого симфонического оркестра.

Театр также организует специальную детскую программу, где маленькие посетители смогут познакомиться с музыкальными инструментами и простейшим сольфеджио. Участники постарше смогут создать собственный мини-оркестр. Ознакомиться с программой «Оперного экстрима» можно на сайте театра.

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