Пермский театр оперы и балета отметит день рождения дракой
Пермский оперный театр устроит в честь 147-летия
Пермский оперный театр устроит в честь 147-летия
Программа мероприятия называется «Оперный экстрим». Посетители смогут побывать на открытой репетиции хора musicAeterna, пройти
Кроме того, Театр оперы и балета проведет
Также зрителей приглашают посетить
Театр также организует специальную детскую программу, где маленькие посетители смогут познакомиться с музыкальными инструментами и простейшим сольфеджио. Участники постарше смогут создать собственный