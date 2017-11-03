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09:21 (мск), источник: NewsKo

В ближайшие три дня в Прикамье ожидается похолодание и осадки

По данным Gismeteo, сегодня, 3 ноября, в Пермском крае ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 3 м/с. Температура 0..-3°. Аналогичная погода ждёт жителей региона и завтра, 4 ноября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 88% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Зато в воскресенье, 5 ноября утром до -5°, днём потеплеет до +1°. К вечеру снова столбик температуры снова опустится до -2°.

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