В ближайшие три дня в Прикамье ожидается похолодание и осадки
По данным Gismeteo, сегодня, 3 ноября, в Пермском крае ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер
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По данным Gismeteo, сегодня, 3 ноября, в Пермском крае ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер
Зато в воскресенье, 5 ноября утром до -5°, днём потеплеет до +1°. К вечеру снова столбик температуры снова опустится до -2°.