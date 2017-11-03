В центре Симферополя 7 ноября ограничат движение — коммунисты выйдут на демонстрацию

Крымское отделение КПРФ со своими сторонниками пройдут колонной от сквера им. Тренёва до площади Ленина, где состоится митинг. Начало демонстрации — 10.00.

На время праздничной акции будут введены такие ограничения запрещена парковка транспортных средств с 08.00 до 11.00: по проспекту Кирова — на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской. По улице Самокиша — на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова.