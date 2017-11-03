В центре Симферополя 7 ноября ограничат движение — коммунисты выйдут на демонстрацию
В центре Симферополя 7 ноября (вторник) движение ограничат в связи с проведением массовых мероприятий, посвящённых 100-летию Октябрьской революции.
В центре Симферополя 7 ноября (вторник) движение ограничат в связи с проведением массовых мероприятий, посвящённых 100-летию Октябрьской революции.
Крымское отделение КПРФ со своими сторонниками пройдут колонной от сквера им. Тренёва до площади Ленина, где состоится митинг. Начало демонстрации — 10.00.
На время праздничной акции будут введены такие ограничения запрещена парковка транспортных средств с 08.00 до 11.00: по проспекту Кирова — на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской. По улице Самокиша — на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова.
Перекрытие движения транспортных средств предусмотрено с 10.00 до 11.00 по проспекту Кирова — на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской. По улице Самокиша — на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова.