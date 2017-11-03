Дорожные работы ограничили движение на шести федеральных трассах Ленобласти
В Ленобласти 3 ноября дорожники ограничили движение на шести федеральных трассах. Об этом сообщает
В Ленобласти 3 ноября дорожники ограничили движение на шести федеральных трассах. Об этом сообщает
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 660 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине;.
— км 615 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций покрытия;.
— км 8 г. Тосно ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 18:00, установка БК.
Р-21 «Кола»
— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.
— км 145 (путепровод) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.
А-121 «Сортавала»
— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.
— км 12 500 ограничение скорости движения в сторону
Р-21 «Кола»
— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.
Р-23
— км 160 — 164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.
— 170 — 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия.