Дорожные работы ограничили движение на шести федеральных трассах Ленобласти

Источник: РИА "Новости"

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 660 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине;.

— км 615 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций покрытия;.

— км 8 г. Тосно ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 18:00, установка БК.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.

— км 145 (путепровод) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.

— км 12 500 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 160 — 164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.