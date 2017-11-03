В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени

Источник: AP 2017

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом осеннем сезоне — столбики термометров показали минус 6,8 градуса. Как сообщили в Гидрометцентре, такая температура отмечалась на главной метеостанции города — ВДНХ.

«До этого самым холодным было утро 26 октября. Тогда минимальная температура составила минус 3,9 градуса», — отметил представитель метеослужбы.

В Подмосковье, в Черустях, температура опускалась до минус 10,1 градуса.

Первые слабые заморозки в Подмосковье отмечались еще 23 сентября, когда в поселке Черусти было 0,6 градуса мороза.