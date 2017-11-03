Снег, гололед и ветер до 25 м/с прогнозируют в Иркутской области 4 и 5 ноября

Метеорологи прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра до 20−25 м/с в Иркутской области 4 ноября. Ночью 5 ноября в северных районах 15−20 м/с, метели, налипание мокрого снега. На дорогах ожидаются гололедица, снежный накат. Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.