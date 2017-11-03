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09:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутские предприниматели предложили отапливать дома биткоинами

Криптокотел обеспечивает теплом в среднем 14 квадратных метров жилья.

Предприниматели из Иркутска Илья Фролов и Дмитрий Толмачев протестировали передвижной дом, который отапливается и снабжается горячей водой исключительно за счет криптокотла на основе двух майнинговых ферм, сообщает Вести.Ru.

Как утверждают бизнесмены, такой котел обеспечивает теплом в среднем 14 квадратных метров жилья.

«При этом опытный образец обеспечивает дом горячей водой и приносит владельцам доход. А учитывая рост курса биткоина, дом зарабатывает все больше и больше», — отмечает издание.

Криптокотел выглядит как обычный системный блок, к которому подведены силиконовые трубки с жидкостью-теплоносителем. Она нагревается, а затем распределяется по помещению через трубы. Отмечается, что в среднем каждый месяц майнинговые фермы, за счет которых работают устройства, добывают 430 долларов в криптовалюте.

По расчетам предпринимателей, среднее домохозяйство, которое выделит на майнинг 10 киловатт электроэнергии, будет получать, помимо бесплатного отопления, 25−30 тысяч рублей ежемесячно.

До 2020-го Толмачев и Фролов намерены сделать две тысячи домов, в расчете, что это будут именно криптодома. Их общая майнинговая мощность составит порядка 20 МВт.

Портал «Sputnik» отмечает, что первыми начали отапливать дома с помощью майнинга жители Финляндии и Дании. За последние два года таким образом в этих странах обогреваются 7−9% домов.

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