Из-за технических работ комсомольчанам отключат телевидение и радио

В Комсомольске-на-Амуре 7 ноября начнут отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах. В течение этих прерываний телевидение и радио будет недоступно по 17 ноября включительно. В выходные ограничивать доступ к каналам не будут, также они будут доступны для горожан по вечерам в будние дни.

Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска, отключения произойдут в связи с необходимостью проведения работ на антенно-мачтовом сооружении радиотелевизионной передающей станции Комсомольска-на-Амуре по адресу: Северное шоссе, 171. Ремонт специалисты будут проводить по будням в период с 9 до 17 часов по местному времени в зависимости от погодных условий. Исключением станут 11 и 12 ноября — суббота и воскресенье: в выходные дни работы не помешают жителям города наслаждаться любимыми программами.