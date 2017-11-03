Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Ее второго числа выписали», — уточнил собеседник агентства.
Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Журналистку доставили в больницу и прооперировали.
Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его два месяца через «телепатический контакт». Назначена
В СК рассказали, что версию невменяемого состояния нападавшего рассматривают как единственную. При этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил следствию, что в адрес журналистки поступали угрозы. Он предложил оценить вероятность возможного участия в деле, помимо самого нападавшего, подстрекателей.