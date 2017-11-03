Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

Источник: РИА Новости

«Ее второго числа выписали», — уточнил собеседник агентства.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Журналистку доставили в больницу и прооперировали.

Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его два месяца через «телепатический контакт». Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.