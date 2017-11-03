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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Источник: РИА Новости

«Ее второго числа выписали», — уточнил собеседник агентства.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Журналистку доставили в больницу и прооперировали.

Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его два месяца через «телепатический контакт». Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В СК рассказали, что версию невменяемого состояния нападавшего рассматривают как единственную. При этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил следствию, что в адрес журналистки поступали угрозы. Он предложил оценить вероятность возможного участия в деле, помимо самого нападавшего, подстрекателей.

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26 октября© Ньюстюб
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