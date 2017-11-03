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09:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 300 машин готовы ликвидировать зиму в Иркутске

Около 300 штук специализированной техники для уборки дорог Иркутска готово к зимнему сезону.

Около 300 штук специализированной техники для уборки дорог Иркутска готово к зимнему сезону. Об этом сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника производства МУП «Иркутскавтодор» Антона Пустынникова. На предприятие поступила новая техника — шесть автомобилей КамАЗ.

В прошлом году для МУП «Иркутскавтодор» приобретено шесть комбинированных дорожных машин и два минитрактора, которые предназначены для уборки тротуаров, небольших площадок и погрузки снега.

«Эти машины универсальны, могут работать круглогодично. Зимой переоборудуются под уборку снега, подметание, посыпание дорог, устранение гололеда. Техника будет работать по плановой уборке города, перевозке грузов. Машин у нас достаточно, чтобы справиться с уборкой снега», — отметил Антон Пустынников.

На улицах Иркутска в случае снегопада также будет задействовано около 350 дорожных рабочих. На сегодняшний день запас отсева для отсыпки дорог составляет 2,5 тыс. тонн, солевых материалов — 250 тонн.

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