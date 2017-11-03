Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма

Источник: Noah Silliman / CC0

Под «отшлепыванием» обычно понимается применение физической силы с целью не нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли, отметил один из авторов исследования, доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор.

Зачастую это рассматривается как воспитательная мера, а не вид насилия над детьми, однако ученые не стали разделять эти практики, чтобы лучше понять природу психических проблем человека.

Кейлор и его коллега Шона Ли проанализировали данные более 8,3 тысячи человек, собранные в ходе анкетирования в американских поликлиниках. Участникам исследования предлагалось указать, как часто их шлепали или били ремнем до достижения 18 лет, применяли ли родители физическое насилие, оскорбление и унижение, а также коротко рассказать об атмосфере в семье.