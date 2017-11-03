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10:27 (мск), источник: РИА Крым

Маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» могут продлить до Турции — Сафонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости Крым. Сегодня решается вопрос о возможности заходов круизного лайнера «Князь Владимир» в порты Турции. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Круизы по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь будут возобновлены в курортный сезон в следующем году. Также в настоящее время решается вопрос о продлении круизной линии до Турции», — сказал он.

Сафонов отметил, что в курортный сезон 2017 года круизы на «Князе Владимире» пользовались высоким спросом туристов.

С июня по октябрь 2017 года лайнер перевез 5223 пассажира. В основном его услугами пользовались женщины (60% от общего количества туристов). Пассажирами судна стали жители Московской области, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской области и других регионов России.

«Развитие круизного туризма является одной из важнейших и приоритетных задач отрасли. Круизы по Черному морю позволяют за одну поездку посетить и Краснодарский край, и крымской полуостров, побывать на курортах, пользующихся большой популярностью у россиян. Это очень интересный вариант турпоездки, объединяющий морскую прогулку с пляжным отдыхом и осмотром достопримечательностей», — подчеркнул глава Ростуризма.

Лайнер «Князь Владимир» совершает круизы между Краснодарским краем и Крымом по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Первый рейс состоялся в июне, на борту находились 250 пассажиров. За период навигации 2017 года осуществлено 18 рейсов. Средняя загрузка корабля составила 50%.

В октябре этого года все субъекты морских перевозок и портового бизнеса Турции получили предписание о том, что Анкара не будет принимать суда из портов Крыма. Жесткая система надзора предусматривает право запрашивать у кораблей документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала. Эти меры коснутся всех без исключения судов.

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