Маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» могут продлить до Турции — Сафонов

«Круизы по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь будут возобновлены в курортный сезон в следующем году. Также в настоящее время решается вопрос о продлении круизной линии до Турции», — сказал он.

Сафонов отметил, что в курортный сезон 2017 года круизы на «Князе Владимире» пользовались высоким спросом туристов.

С июня по октябрь 2017 года лайнер перевез 5223 пассажира. В основном его услугами пользовались женщины (60% от общего количества туристов). Пассажирами судна стали жители Московской области, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской области и других регионов России.

«Развитие круизного туризма является одной из важнейших и приоритетных задач отрасли. Круизы по Черному морю позволяют за одну поездку посетить и Краснодарский край, и крымской полуостров, побывать на курортах, пользующихся большой популярностью у россиян. Это очень интересный вариант турпоездки, объединяющий морскую прогулку с пляжным отдыхом и осмотром достопримечательностей», — подчеркнул глава Ростуризма.

Лайнер «Князь Владимир» совершает круизы между Краснодарским краем и Крымом по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Первый рейс состоялся в июне, на борту находились 250 пассажиров. За период навигации 2017 года осуществлено 18 рейсов. Средняя загрузка корабля составила 50%.