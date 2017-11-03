Для дальнобойщиков создали кепку-будильник
Испытания кепки будут проводиться в Бразилии.
Испытания кепки будут проводиться в Бразилии.
Американская компания Ford разработала специальную кепку для
В ближайшее время испытания кепки, получившей название SafeCap, начнутся в Бразилии.
Некоторые современные автомобили оснащаются системами контроля состояния водителя: специальная камера отслеживает частоту моргания и положение головы водителя и, если она решает, что он заснул, в кабине раздается звуковой сигнал, а рулевое колесо начинает вибрировать. Такие системы относительно дороги и не все компании комплектуют ими свой парк грузовых машин.
Ford разработала новую кепку совместно с бразильской компанией GTB. В головной убор встроен контролер, яркий светодиод (установлен на козырьке), акселерометр и гироскоп. Прежде, чем написать программу для микроконтроллера, специалисты Ford провели исследование и выявили положения головы, наиболее характерные для уснувшего водителя. В их числе, запрокинутая голова или голова, опущенная на грудь.
В случае, если
В 2015 году американский программист Эрик Эрвитт разработал устройство на основе Arduino, которое может измерять пульс водителя и по нему определять его состояние. Если пульс учащается, устройство может включать успокаивающую музыку. Если же оно определяет, что водитель
Василий Сычёв.