Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Американская компания Ford разработала специальную кепку для водителей-дальнобойщиков, сообщает Fast Company.

Новый головной убор выступает в роли будильника, подавая громкий звуковой сигнал, если определяет, что водитель вот-вот заснет или уже заснул.

В ближайшее время испытания кепки, получившей название SafeCap, начнутся в Бразилии.

Водителям-дальнобойщикам постоянно приходится перевозить грузы на большие расстояния, находясь за рулем порой десятки часов. При этом выходить в рейсы иногда приходится и ночью. Уставшие водители иногда засыпают за рулем и гибнут. По статистике, в мире причиной каждого пятого дорожно-транспортного происшествия является уснувший водитель.

Некоторые современные автомобили оснащаются системами контроля состояния водителя: специальная камера отслеживает частоту моргания и положение головы водителя и, если она решает, что он заснул, в кабине раздается звуковой сигнал, а рулевое колесо начинает вибрировать. Такие системы относительно дороги и не все компании комплектуют ими свой парк грузовых машин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hwRXwd6j24I?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ford разработала новую кепку совместно с бразильской компанией GTB. В головной убор встроен контролер, яркий светодиод (установлен на козырьке), акселерометр и гироскоп. Прежде, чем написать программу для микроконтроллера, специалисты Ford провели исследование и выявили положения головы, наиболее характерные для уснувшего водителя. В их числе, запрокинутая голова или голова, опущенная на грудь.

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В случае, если кепка-будильник определяет, что водитель заснул, она подает громкий сигнал и включает яркий светодиод на козырьке, который начинает светить прямо в лицо. Насколько эффективно использование такой кепки, пока не ясно. В компании Ford утверждают, что если испытания головного убора в Бразилии пройдут успешно, его продажи начнутся и в других странах мира.

В 2015 году американский программист Эрик Эрвитт разработал устройство на основе Arduino, которое может измерять пульс водителя и по нему определять его состояние. Если пульс учащается, устройство может включать успокаивающую музыку. Если же оно определяет, что водитель вот-вот заснет, оно может включать энергичную музыку и повышать ее громкость.