Лайка: героиня космоса, у которой не было шанса вернуться
60 лет назад земное существо впервые покинуло родную планету. 3 ноября второй советской спутник Земли забросил на орбиту собаку Лайку.
60 лет назад земное существо впервые покинуло родную планету. 3 ноября второй советской спутник Земли забросил на орбиту собаку Лайку.
Обратно четвероногая первооткрывательница Вселенной не вернулась, открыв собой список жертв космоса, сначала животных, а затем и людей.
В 1948—1961 годах путь в космос человеку проложили 48 собак, 15 обезьян и два кролика. 27 животных погибли вследствие аварий и разных непредвиденных обстоятельств. Лайка была единственной, кого сознательно отправили на верную смерть.
«Чем удивлять будем?»
Хрущеву так понравился триумф первого спутника, что он вызвал Королева и попросил к знаменательной дате - 40-летию советской власти - запустить еще чего-нибудь. Королев предложил с помощью многомиллионной ракеты убить собаку.
Никита Хрущев откровенно рассматривал освоение космоса как пропагандистскую гонку с Америкой.
С одной стороны, он выделял на него огромные ресурсы, с другой стороны, вплоть до его отстранения от власти в 1964 году, не давал ученым и конструкторам работать спокойно и планомерно, каждые несколько месяцев напрягая их сакраментальным вопросом: «Чем еще удивлять будем?».
Сенсационный полет первого спутника состоялся 4 октября 1957 года, а уже 12 октября глава правительства потребовал от Сергея Королева
Времени оставалось всего ничего. Решили отправить на орбиту собаку, которой оказалась двухлетняя дворняжка по кличке Лайка.
По имеющимся данным, загодя подобная акция не планировалась. Автор идеи неизвестен. Современный исследователь Александр Никонов предполагает, что Хрущев согласился, потому что никогда в жизни не имел собаки.
Единственным научным результатом стало доказательство принципиальной возможности пребывания живого существа на орбите. Впрочем, в этом и так мало кто сомневался.
Собачий кастинг
Технические параметры корабля ограничивали вес животного 6−7 килограммами, а рост в холке 35 сантиметрами.
Экспериментаторы предпочитали работать с собаками женского пола как более послушными.
Для установки датчиков лучше подходили гладкошерстные собаки, а для фото- и киносъемки — имевшие в окрасе крупные белые пятна.
Из 10 предварительно отобранных кандидаток после испытаний в барокамере, на центрифуге и вибростенде оставили трех: Альбину, Лайку и Муху. Альбина оказалась беременной, а Муху забраковали
Оборудование не пригодилось
«Спутник-2» технически не был рассчитан на приземление.
Он представлял собой конический цилиндр высотой около четырех метров и с диаметром основания два метра. Лайка находилась в капсуле размером со стиральную машину, с устройством для химической регенерации воздуха, рассчитанным на семь суток работы, и автоматической кормушкой, дважды в сутки открывавшей крышку контейнера с желеобразной питательной смесью.
Хирурги вживили Лайке датчик дыхания на ребра и датчик пульса около сонной артерии. Провода тянулись к аппарату «КМА-01», способному также измерять температуру и давление и снимать кардиограмму.
Последние дни на Байконуре собаку каждый день сажали на несколько часов в капсулу, чтобы она привыкала к обстановке.
Сам по себе запуск и получение информации - все очень здорово. Но когда ты понимаешь, что нельзя вернуть эту Лайку, что ты ничего не можешь сделать, и никто, не только я, не может ее вернуть, это очень тяжелое ощущение. Когда я с космодрома вернулся в Москву, а там по радио, в газетах ликование было, я уехал за город. Хотелось уединения
После выхода на орбиту автоматика должна была ослабить тросики, которыми крепился комбинезон Лайки, чтобы позволить ей сидеть, стоять и немного двигаться вперед и назад.
В час ночи 3 ноября капсулу установили на ракету. Через некоторое время наблюдавшие за собакой сотрудники заметили, что она хочет пить. Смесь в кормушке содержала достаточное для жизни количество жидкости, но люди отдраили люк и дали ей воды.
Корабль стартовал с Байконура в половине шестого утра по московскому времени. Телеметрические данные показали, что Лайка хорошо перенесла перегрузку, но капсула начала нагреваться, температура в ней превысила 40 градусов, и примерно через шесть часов (четыре витка вокруг Земли) приборы зафиксировали остановку сердца.
Правительственная комиссия, выяснявшая, что оказалось не так с системой терморегуляции, распорядилась провести опыты со схожими условиями на Земле, в результате чего погибли еще две собаки.
11 апреля 2008 года во дворе московского Института военной медицины на
«Хрущева — в космос»
Второй советский спутник стал одновременно первым случаем блефа в истории космических исследований. Советские газеты целую неделю публиковали бюллетени о самочувствии уже мертвой Лайки.
Информация подавалась так, что можно было думать, будто Лайке предстоит возвращение. Мировые СМИ восхищались новым космическим триумфом Советов и переживали за четвероногую путешественницу.
Заявленная масса спутника составляла 508 килограммов, а первый спутник весил всего 83,4 кг.
Мощность носителя осталась прежней, просто в первом случае спутник отделился от второй ступени
По адресу «Москва, Кремль» и в ООН поступили несколько сотен писем, авторы которых бичевали жестокость экспериментаторов, а некоторые заявляли, что лучше бы вместо собаки отправили в космос Хрущева.
Я увидел в газете наводящую ужас фотографию - снимок маленькой собачки, которую послали в космос на борту космического корабля. Передние и задние лапы были привязаны ремнями, на морде застыло жертвенное выражение. Фотография вызвала шквал откликов
Собаки и обезьяны
Отсчет космической эры ведется с первого орбитального полета, но эксперименты с так называемыми геофизическими (суборбитальными) ракетами начались в СССР и в США с 1948 года.
Геофизическая ракета не до конца преодолевает земное притяжение, а «по-лягушачьи» прыгает на высоту от 100 до 400 км, головная часть летит по параболе и приземляется на парашюте спустя 15−20 минут.
Тогда же в обеих странах начались опыты с животными. Советские исследователи, по традиции, идущей от академика Павлова, использовали собак (в двух случаях кроликов), а их американские коллеги — ближайших родичей человека, шимпанзе и
В СССР с 1948-го по 1961 год летали 48 собак, 20 из них погибли: Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Мишка-2, Рыжик, Лиса-2, Бульба, Рита, Рыжая, Джойна, Пальма, Пушок, Жульба, Кнопка, Лайка, Чайка, Лисичка, Пчелка, Мушка.
Американцы за это же время отправили в космос 15 обезьян. Не вернулись восемь: Альберт-1, Альберт-2, Альберт-3, Альберт-4, Альберт-5, Гордо, Голиаф и Скэтбэк.
Интересные факты
Первый и последний
В
В США летом 1969 года с той же целью провела девять дней на орбите шимпанзе Бонни. В СССР и России с 1983-го по 1997 год осуществлялась исследовательская программа БИОН, в рамках которой летали в космос 12
Юрий Гагарин, за полтора часа на орбите не совершавший практически никаких действий, однажды пошутил, что был первым человеком и последней собачкой в космосе.
Артем Кречетников
Русская служба