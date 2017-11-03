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12:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С территории Свердловского района вывезли мусора на 1,8 млн рублей

С начала 2017 года было вывезено 6,2 тысячи кубометров мусора.

С начала 2017 года с территории Свердловского района вывезли 6,3 тысяч кубометров мусора на сумму 1,8 млн рублей. Всего за это время было ликвидировано 69 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. Накануне жители района, сотрудники администрации, преподаватели и ученики школы № 45 провели экологический рейд по уборке аллеи им. Анатолия Диурова. За несколько часов с территории аллеи вывезли 120 мешков мусора.

«Наша задача на сегодня — предотвратить повторное образование свалок, для чего необходимо постоянно поддерживать порядок на территории района. Чистота дисциплинирует, маловероятно, что кто-то оставит пакет с мусором или вывалит старые шины, строительные отходы на убранную и облагороженную территорию. Мы приложим все возможные усилия для поддержания чистоты дворов, улиц района и, конечно, приглашаем всех жителей поддержать нас. Начать можно уже сегодня, приняв участие в “санитарной пятнице”, которая пройдет по ул. Гладкова, 18 и ул. Семафорной, 251», — прокомментировал руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар. Отметим, что в настоящее время рабочие расчищают территорию на ул. Лесопильщиков. Силами САТП с территории было вывезено около десяти КамАЗов мусора, убраны ветки, демонтирована несанкционированная реклама. Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации.

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