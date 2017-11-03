Следственный комитет России по РТ проведет в Казани прием граждан
(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 8 ноября и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Владимир Циома проведет прием граждан.
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(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 8 ноября и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Владимир Циома проведет прием граждан.
Встреча с жителями пройдет в приемной Президента РФ в РТ (ул. Кремлевская, 12/20), начало в 10.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (843) 221−74−14, сообщает