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10:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Следственный комитет России по РТ проведет в Казани прием граждан

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 8 ноября и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Владимир Циома проведет прием граждан.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Встреча с жителями пройдет в приемной Президента РФ в РТ (ул. Кремлевская, 12/20), начало в 10.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (843) 221−74−14, сообщает пресс-служба управления.

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