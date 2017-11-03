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10:46 (мск), источник: Югополис

У должника из станицы Динской приставы изъяли ворота

В течение длительного времени станичник умышленно уклонялся от выплаты долга.

Сумма дола жителя Динской четырем физическим лицам и государству превысила миллион рублей. Долг он погашать не хотел и прибегал к разнообразным уловкам, чтобы уклониться от его уплаты.

После того как судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащих станичнику стройматериалов, тот вдруг изъявил желание исполнить решение суда, заявив ходатайство о предусмотренной законом самостоятельной реализации имущества. Возможность была предоставлена, но вскоре выяснилось, что это всего лишь уловка.

Среди фигурировавших в акте описи и ареста стройматериалов особое место занимали ворота и калитка с элементами ковки. Ворота были установлены на входе во двор станичника.

Видя откровенное нежелание должника искать конструктивный путь решения проблемы, судебный пристав приступил к принудительной передаче имущества на реализацию. Был задействован автокран-манипулятор. Демонтаж происходил в присутствии соседей неплательщика.

Исполнительные действия проведены в полном соответствии с законодательством, и в ближайшее время арестованные стройматериалы — в том числе и ворота с калиткой — обретут новых хозяев, сообщает «Югополису» пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.

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