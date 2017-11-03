У должника из станицы Динской приставы изъяли ворота
В течение длительного времени станичник умышленно уклонялся от выплаты долга.
В течение длительного времени станичник умышленно уклонялся от выплаты долга.
Сумма дола жителя Динской четырем физическим лицам и государству превысила миллион рублей. Долг он погашать не хотел и прибегал к разнообразным уловкам, чтобы уклониться от его уплаты.
После того как судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащих станичнику стройматериалов, тот вдруг изъявил желание исполнить решение суда, заявив ходатайство о предусмотренной законом самостоятельной реализации имущества. Возможность была предоставлена, но вскоре выяснилось, что это всего лишь уловка.
Среди фигурировавших в акте описи и ареста стройматериалов особое место занимали ворота и калитка с элементами ковки. Ворота были установлены на входе во двор станичника.
Видя откровенное нежелание должника искать конструктивный путь решения проблемы, судебный пристав приступил к принудительной передаче имущества на реализацию. Был задействован
Исполнительные действия проведены в полном соответствии с законодательством, и в ближайшее время арестованные стройматериалы — в том числе и ворота с калиткой — обретут новых хозяев, сообщает «Югополису»