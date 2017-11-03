Среди пчел нашли правшей и левшей
Ученые из Квинслендского университета выяснили, что многие пчелы облетают препятствия только слева или только справа.
Ученые из Квинслендского университета выяснили, что многие пчелы облетают препятствия только слева или только справа.
С подробностями исследования можно ознакомиться в PLOS One.
«В отличие от людей, которые в основном правши, среди пчел очень много левшей. Но также есть правши и те, у кого нет никаких предпочтений», — сообщил автор исследования Мандям Шринивасан.
Ученые наблюдали, как пчелы преодолевают препятствие, которое можно облететь через одно из двух отверстий: слева или справа.
В случае, если ширина отверстий была разной, пчелы предпочитали более широкое. Ученые также измерили время полета пчел-«левшей» и пчел-«правшей». Исследователи отметили, что насекомым, которые привыкли выбирать только одну сторону, потребовалось больше времени на принятия решений, если на привычной им стороне находилось более узкое отверстие. Ученые считают, что таким пчелам было непросто менять свои привычки.
Ранее биологи выяснили, что пчелы обладают гораздо более острым зрением, чем сообщалось до этого.