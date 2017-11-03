Среди пчел нашли правшей и левшей

Источник: Massimiliano Latella

С подробностями исследования можно ознакомиться в PLOS One.

«В отличие от людей, которые в основном правши, среди пчел очень много левшей. Но также есть правши и те, у кого нет никаких предпочтений», — сообщил автор исследования Мандям Шринивасан.

Ученые наблюдали, как пчелы преодолевают препятствие, которое можно облететь через одно из двух отверстий: слева или справа.

Когда отверстия были примерно одинаковыми по ширине, то 55% пчел выбирали оба отверстия с равной частотой. Половина из оставшихся 45% предпочитала только левое отверстие, а другая — только правое.

В случае, если ширина отверстий была разной, пчелы предпочитали более широкое. Ученые также измерили время полета пчел-«левшей» и пчел-«правшей». Исследователи отметили, что насекомым, которые привыкли выбирать только одну сторону, потребовалось больше времени на принятия решений, если на привычной им стороне находилось более узкое отверстие. Ученые считают, что таким пчелам было непросто менять свои привычки.