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10:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С ноября в школах Казани увеличивается объем порций для учеников 5−11 классов

В школах Казани с 7 ноября впервые вводится дифференцированный рацион питания для школьников разных возрастов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это связано с тем, что объем порций, необходимый для учащихся младших и старших классов, значительно различается, что отражено в требованиях Роспотребнадзора по соблюдению суточного рациона.

Таким образом, объем порций основных блюд для старшеклассников увеличится на 20−25% и составит 200 гр (например, супы будут подаваться с фрикадельками или цельным куском мяса), салатов — с 80 гр до 100 гр. Объем порций для учащихся младших классов останется прежним (150 гр), но расширится ассортимент блюд. Отметим, что дифференциация рациона в зависимости от возраста детей введена уже во многих городах России.

Одновременно немного повысится стоимость школьного питания, так как при существующей сейчас стоимости обеспечивается лишь необходимая энергетическая ценность блюд, но не выполнялись нормы Роспотребнадзора в пищевых веществах и калорийности блюд. Кроме того, увеличившийся объем порций для старшеклассников тоже отразится на стоимости питания. Повышение платы и ее дифференциация позволят соблюдать нормы полноценного рациона учащихся, расширить ассортимент закупаемой продукции и, соответственно, набор блюд в школьном меню.

С 7 ноября для учащихся начальных классов стоимость одноразового питания с 58 руб. увеличится до 62 руб., двухразового — с 80 рублей до 88 рублей. Для учеников 5 — 11 классов стоимость питания увеличится с 58 до 65 рублей.

Напомним, что стоимость горячего питания в школах Казани не повышалась с марта 2016 года. Благодаря фиксированным ценам по ранее заключенным договорам на поставку продуктов Департамент продовольствия и социального питания г. Казани более полутора лет удерживал уровень стоимости питания на прежнем уровне. За это время цены на продукты выросли в среднем на 11%. Некоторые продукты подорожали еще больше, например, куриные яйца — на 27%, сливочное масло — на 22%, минтай — на 15,5%, яблоки — на 22,6%.

Несмотря на текущее повышение, стоимость школьного питания в Казани останется самой низкой по сравнению с другими городами — миллионниками. Так, увеличится до 62 руб., в Самаре и Нижнем Новгороде — 120 руб.

По-прежнему бесплатно будут питаться 18% казанских школьников из малоимущих семей. На эти цели из бюджета города на 2017 год уже выделено 165 млн. руб.

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