Волгоградцы смогут ездить на дачных автобусах до 6 ноября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, продление работы дачного общественного транспорта связано с переносом выходного из-за Дня народного единства, выпадающего в этом году на субботу. «В нерабочий понедельник автобусы доставят волгоградцев к их дачным участкам и обратно в районы областного центра согласно расписанию выходного дня», — подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, что весной в 2017 году дачные автобусы открыли сезон своей работы раньше, чем обычно, в связи с тем, что об этом властей просили местные жители.