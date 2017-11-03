Волгоградцы смогут ездить на дачных автобусах до 6 ноября
Дачные автобусы продолжат обслуживать жителей Волгограда до понедельника, 6 ноября, включительно.
Дачные автобусы продолжат обслуживать жителей Волгограда до понедельника, 6 ноября, включительно.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, продление работы дачного общественного транспорта связано с переносом выходного
Напомним, что весной в 2017 году дачные автобусы открыли сезон своей работы раньше, чем обычно, в связи с тем, что об этом властей просили местные жители.