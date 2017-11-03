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10:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут ездить на дачных автобусах до 6 ноября

Дачные автобусы продолжат обслуживать жителей Волгограда до понедельника, 6 ноября, включительно.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, продление работы дачного общественного транспорта связано с переносом выходного из-за Дня народного единства, выпадающего в этом году на субботу. «В нерабочий понедельник автобусы доставят волгоградцев к их дачным участкам и обратно в районы областного центра согласно расписанию выходного дня», — подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, что весной в 2017 году дачные автобусы открыли сезон своей работы раньше, чем обычно, в связи с тем, что об этом властей просили местные жители.

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