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10:35 (мск), источник: АиФ Калининград

Школы поселков Знаменск и Борское получили новые автобусы

Школы поселков Знаменска и Борское Гвардейского района получили новые автобусы. Их покупку профинансировали региональный и местный бюджеты, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Именно в эти школы необходимо подвозить большое количество детей из соседних поселков. Например, в Борском учится около 200 детей, и только 10 из них живут поблизости, остальных надо везти из Сокольников, Малиновки, Звеньевого, Калинково», — рассказал глава администрации Гвардейского городского округа Максим Коломиец.

По словам губернатора Антона Алиханова, за год-два планируется завершить обновление автобусного парка.

До конца 2017 года ожидается поступление еще 33 автобусов, приобретенных за счет средств резервного фонда Правительства России.

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