Школы поселков Знаменск и Борское получили новые автобусы

«Именно в эти школы необходимо подвозить большое количество детей из соседних поселков. Например, в Борском учится около 200 детей, и только 10 из них живут поблизости, остальных надо везти из Сокольников, Малиновки, Звеньевого, Калинково», — рассказал глава администрации Гвардейского городского округа Максим Коломиец.