Школы поселков Знаменск и Борское получили новые автобусы
Школы поселков Знаменска и Борское Гвардейского района получили новые автобусы. Их покупку профинансировали региональный и местный бюджеты, сообщает
Школы поселков Знаменска и Борское Гвардейского района получили новые автобусы. Их покупку профинансировали региональный и местный бюджеты, сообщает
«Именно в эти школы необходимо подвозить большое количество детей из соседних поселков. Например, в Борском учится около 200 детей, и только 10 из них живут поблизости, остальных надо везти из Сокольников, Малиновки, Звеньевого, Калинково», — рассказал глава администрации Гвардейского городского округа Максим Коломиец.
По словам губернатора Антона Алиханова, за
До конца 2017 года ожидается поступление еще 33 автобусов, приобретенных за счет средств резервного фонда Правительства России.