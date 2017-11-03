На первый взнос по ипотеке чаще всего копят с помощью зарплаты

Согласно данным экспертов компании «НДВ-Недвижимость», примерно 53% заемщиков, планирующих приобретать квартиры в новостройках Московского региона, используют заработную плату в качестве основного источника накопления первоначального взноса.

Но для того, чтобы приобрести квартиру, доход нужен несколько выше среднего. Согласно статистике, средний уровень заработной платы находится на уровне 60−70 тысяч рублей. Имея такой лишний ежемесячный доход, можно за два с половиной года накопить миллион рублей. Почему речь идет именно об этой сумме? Все очень просто — этой суммы будет более чем достаточно для оформления ипотечного кредита.

По данным экспертов «НДВ-Недвижимость», весьма популярным способом, который позволяет сформировать необходимую сумму для первоначального взноса, является помощь со стороны родственников и друзей. К этому способу прибегает пятая часть ипотечников. А вот молодые семьи нередко надеются на поддержку родителей в жилищных вопросах.

Порядка 18% готовы продать движимое и недвижимое имущество для получения необходимой денежной суммы. На людей, которые имеют счета в банках, приходится порядка 7% — данный инструмент является одним из вариантов, позволяющих сформировать необходимый первоначальный взнос.