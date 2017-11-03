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10:46 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске восстановили скульптурную композицию работы архитектора Геннадия Арбатского

«Яйцо и Гнездышко» установили во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого.

Двор дома № 35 на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске украсил скульптура «Яйцо и Гнездышко». Работа архитектора Геннадия Арбатского впервые была установлена в Калининском районе в 1980-е годы. Но в 2000-х годах она исчезла в ходе строительных работ.

«Я помню, как еще лет в пять-шесть бабушка приводила меня погулять во двор “трех девятиэтажек на Стадионе”, как подсаживала на “гнездышко”, и как я завидовала мальчишкам постарше, которым удавалось залезть на яйцо! Здорово, что этот яркий кусочек нашего детства снова вернулся на нашу родную улицу!», — поделилась своими эмоциями одна из жительниц ул. Богдана Хмельницкого Мария Галактионова.

Первый главный архитектор Калининского района Новосибирска Геннадий Арбатский скончался в 2014 году. Чертежей скульптурной композиции не сохранилось, поэтому восстанавливать ее пришлось по фотографиям. Группа активистов смогла восстановить ее на новом месте. Раскраской гигантского яйца занимался один из местных жителей — художник Сергей Беспамятных.

«Мы рады, что устоявшийся облик нашей Богданки продолжает восстанавливаться. Мы, вообще, постараемся восстановить все, что у нас было на улице», — поделилась планами руководитель ТОС «Горьковский» Лидия Болваненко.

В первую очередь активисты надеются привести в порядок еще одну работу архитектора Геннадия Арбатского — тематический двор «Алиса». Сейчас многие скульптуры в нем разрушаются, а некоторые и вовсе утрачены.

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