В Новосибирске восстановили скульптурную композицию работы архитектора Геннадия Арбатского
«Яйцо и Гнездышко» установили во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого.
«Яйцо и Гнездышко» установили во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого.
Двор дома № 35 на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске украсил скульптура «Яйцо и Гнездышко». Работа архитектора Геннадия Арбатского впервые была установлена в Калининском районе в 1980-е годы. Но в 2000-х годах она исчезла в ходе строительных работ.
«Я помню, как еще лет в
Первый главный архитектор Калининского района Новосибирска Геннадий Арбатский скончался в 2014 году. Чертежей скульптурной композиции не сохранилось, поэтому восстанавливать ее пришлось по фотографиям. Группа активистов смогла восстановить ее на новом месте. Раскраской гигантского яйца занимался один из местных жителей — художник Сергей Беспамятных.
«Мы рады, что устоявшийся облик нашей Богданки продолжает восстанавливаться. Мы, вообще, постараемся восстановить все, что у нас было на улице», — поделилась планами руководитель ТОС «Горьковский» Лидия Болваненко.
В первую очередь активисты надеются привести в порядок еще одну работу архитектора Геннадия Арбатского — тематический двор «Алиса». Сейчас многие скульптуры в нем разрушаются, а некоторые и вовсе утрачены.