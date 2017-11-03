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10:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в жилище без окон и дверей прописаны 175 узбеков

Органы прокуратуры республики выявили одно из нарушений миграционного законодательства.

В Иглинском районе расследуется уголовное дело в отношении уроженца Узбекистана, который прописал 175 соотечественников в непригодной для проживания постройке без окон и дверей.

Всего по результатам проведенных в 2017 году проверок выявлено более 420 нарушений законодательства, для устранения которых внесено 65 представлений с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, 62 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности.

По материалам прокурорских проверок было возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Напомним, в сентябре прокуратура обнаружила 122 сайта, помогающих незаконно получить российское гражданство. 37 из них уже заблокировали. Так, была обнаружена группа в социальной сети, в которой предлагалось за деньги заключить фиктивный брак с мигрантами, чтобы потом они могли получить гражданство РФ.

Кроме этого, установлены 8 интернет-ресурсов, на которых предлагалась фиктивная регистрация иностранцев и незаконная покупка российских паспортов. В Уфе была найдена веб-страница с рекламой регистрации мигрантов в «резиновых» квартирах Уфы и Чишмов. При этом цена вопроса составляла 10−15 тысяч рублей.

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