В Башкирии в жилище без окон и дверей прописаны 175 узбеков

В Иглинском районе расследуется уголовное дело в отношении уроженца Узбекистана, который прописал 175 соотечественников в непригодной для проживания постройке без окон и дверей.



Всего по результатам проведенных в 2017 году проверок выявлено более 420 нарушений законодательства, для устранения которых внесено 65 представлений с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, 62 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности.



По материалам прокурорских проверок было возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».



Напомним, в сентябре прокуратура обнаружила 122 сайта, помогающих незаконно получить российское гражданство. 37 из них уже заблокировали. Так, была обнаружена группа в социальной сети, в которой предлагалось за деньги заключить фиктивный брак с мигрантами, чтобы потом они могли получить гражданство РФ.